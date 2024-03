Pallamano: la Orlando Haenna sul campo della capolista Camerano

PUBBLICITÀ

Sognare a occhi aperti. Lo vuole continuare a fare la Orlando Pallamano Haenna che sabato sarà di scena sul campo della capolista Camerano.

Gli ennesi arrivano a questo appuntamento con 20 punti in classifica, con 6 risultati positivi negli ultimi 7 turni e freschi vincitori della Coppa Sicilia riservata alle formazioni isolane che militano nei campionati di serie A Silver e Bronze.

Il Camerano con 33 punti frutto di 16 vittorie, 1 pareggio ed una sola sconfitta, subita proprio a Enna, guida saldamente la classifica del campionato di serie A Silver con 8 lunghezze di vantaggio sul San Lazzaro. Nell’ultimo turno disputato ha faticato non poco per uscire vittoriosa dal campo del Cus Palermo per 25-28.

Le reti segnate dal Camerano sono 532 contro le 442 subite. Il suo migliore marcatore è Vincenzo Laera con 146 reti, secondo migliore cannoniere del torneo, mentre Giorgio Adamo di reti ne ha segnato 115.

La Orlando Pallamano Haenna di reti complessivamente ne ha segnate 503 mentre 486 quelle subite. Facile la vittoria ottenuta in casa nell’ultimo turno contro il Lions Teramo. Per i gialloverdi in forte risalita nella classifica marcatori Manuel Russello con 81 reti, mentre continua la bellissima stagione di Andrea Mazzone con 77 reti.

“Siamo consapevoli che avremo davanti la migliore squadra del torneo – commenta il direttore sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – ma nello stesso tempo non dobbiamo dimenticare che siamo anche l’unica squadra che ha inflitto una sconfitta al Camerano. Quindi andremo a Camerano con la serenità di poterci giocare le nostre carte sino in fondo”.