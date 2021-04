Pallamano: la Orlando Haenna sul campo del Messina per la salvezza matematica

Chiudere il conto per poter festeggiare in anticipo la matematica salvezza. È l’obiettivo della Orlando Pallamano Haenna che domani, nella terz’ultima giornata del campionato di A2 di Pallamano maschile, va a far visita all’Handball Messina. La formazione peloritana con soli 4 punti è fanalino di coda della classifica, matematicamente retrocessa. Di contro la Orlando Pallamano Haenna, con 11 punti quando mancano 3 giornate al termine, ha 6 punti di vantaggio sulla penultima posizione occupata dall’Alcamo.

Sull’aspetto statistico la Orlando Pallamano Haenna sta meglio con 394 reti segnate e 406 subite a fronte del Messina che ha segnato 345 reti ma subite 449. La Orlando Pallamano Haenna può vantare una batteria di 4 tiratori come Alessandro Florio, l’uruguaiano Santiago Ancheta, Daniele Munda e Daniel Serravalle con rispettivamente 72, 69, 64 e 60 reti personali, mentre nel Messina migliore realizzatore è Alessandro D’Arrigo con 71.

“Non dobbiamo assolutamente pensare che andiamo a Messina per puro onore di firma – commenta il dirigente della società gialloverde Enzo Arena – queste gare potrebbero rivelarsi delle vere trappole se non affrontare con la giusta concentrazione. E poi dobbiamo sempre tenere conto che dall’altra parte ci sono degli atleti che, anche se ormai condannati alla retrocessione, vorranno chiudere al meglio questo torneo. Quindi dai nostri atleti ci aspettiamo la massima concentrazione”.