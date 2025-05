Pallamano: la Orlando Haenna si gioca la permanenza in Serie A Silver

PUBBLICITÀ

Servirà l’ottavo uomo in campo domani, sabato 31 maggio, alle 18,30 al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa per spingere la Orlando Pallamano Haenna verso una vittoria che varrebbe la permanenza nel Campionato di Serie A Silver di Pallamano Maschile, vale a dire la seconda più importante categoria della pallamano italiana.

I gialloverdi, infatti, ospitano il Mascalucia nella gara 3 del secondo turno dei play-out. Il conto è di una vittoria per parte, e tra l’altro con quasi lo stesso scarto di reti. Si preannuncia quindi un confronto molto equilibrato, in cui il pubblico potrebbe davvero fare la differenza.

“La squadra di sta preparando al meglio per questo difficile confronto – commenta il direttore sportivo della Orlando Pallamano Haenna – ma esortiamo tutti gli sportivi e non ennesi di essere presenti al palazzetto dello sport. L’incitamento del pubblico potrebbe essere determinante per la conquista di un risultato positivo”.