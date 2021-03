Pallamano: la Orlando Haenna sconfitta sul campo del Lanzara

Sconfitta ieri per la Orlando Pallamano Haenna sul campo del forte Lanzara, vice capolista del girone C del Campionato di Serie A2 maschile. Punteggio finale 29-23 in favore dei padroni di casa, il primo tempo si è chiuso 14-11.

Ad ogni modo in casa della Orlando Pallamano Haenna si rimane lo stesso soddisfatti con una classifica che li vede lontani dalla zona retrocessione di 4 punti. Adesso il campionato si ferma per le festività pasquali e riprenderà il 10 aprile con gli ennesi in casa contro il Giovinetto Petrosino di Onofrio Fiorino e dell’ex Milenko Kljaijc.

“C’è il rammarico per aver giocato una buona gara per buona parte dell’incontro – commenta il tecnico Luca Giummulè – ma va bene così. Sicuramente una buona prova in vista dei prossimi impegni dove abbiamo invece la necessità di conquistare i punti necessari dalla salvezza. Questo importante traguardo è lì ad un passo e dobbiamo fare di tutto per raggiungere la sicurezza il prima possibile”.