Pallamano: la Orlando Haenna sconfitta sul campo del Carpi

È arrivata la sconfitta nell’ultimo turno per la Orlando Pallamano Haenna sul campo del Carpi, con il punteggio di 30-22. La squadra ennese è in classifica in penultima posizione. Nel prossimo turno al Palazzetto dello Sport di Enna bassa arriverà il Belluno, terza forza del campionato.

“Stiamo attraversando un momento molto difficile – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – dobbiamo ritrovare la consapevolezza delle prime giornate quando abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con chiunque. Dobbiamo avere la forza di reagire e abbiamo le qualità per poterlo fare anche con il supporto del nostro pubblico che proprio in questo momento diventa più importante e determinante che mai”.