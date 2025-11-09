Pallamano, la Orlando Haenna sconfitta di misura a Imola

PUBBLICITÀ

Sconfitta di misura per la Orlando Pallamano Haenna, che sul campo del Romagna Imola si arrende con il punteggio di 21-20 nella terza giornata del campionato di Serie A Silver.

La formazione ennese, dopo una partenza in salita che l’ha vista andare sotto di quattro reti, è riuscita a rimontare e a portarsi in vantaggio, chiudendo il primo tempo avanti di una lunghezza.

Nella ripresa, la squadra gialloverde ha avuto in più occasioni la possibilità di allungare, arrivando anche a due reti di vantaggio, ma i padroni di casa sono riusciti a restare in partita fino ai minuti finali.

Sul 20-20 a meno di un minuto dalla conclusione, un tiro dai sette metri ha permesso al Romagna di riportarsi avanti. Qualche imprecisione in fase realizzativa per la formazione ennese, tra cui cinque rigori falliti nel corso della gara.

La Orlando Pallamano Haenna tornerà in campo nel prossimo turno per l’impegno casalingo contro i marchigiani del Monteprandone.

“Non possiamo nascondere la nostra delusione per aver gettato al vento una vittoria – ha commentato il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – queste sono esperienze che ci devono fare riflettere e crescere se vogliamo veramente ambire a qualcosa di importante”.

Foto di repertorio