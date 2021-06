Pallamano: la Orlando Haenna riconferma Santiago Ancheta

Anche nella prossima stagione l’uruguaiano Santiago Ancheta vestirà la maglia della Orlando Pallamano Haenna nel campionato di Serie A2 di pallamano maschile. Nei giorni scorsi il venticinquenne atleta sudamericano ha rinnovato l’accordo con la società gialloverde. Santiago Ancheta è arrivato a Enna nello scorso gennaio a campionato iniziato con gli ennesi ancora a quota zero in classifica disputando alla fine 13 gare con una media di 7 reti a gara e contribuendo in modo determinante alla risalita in classifica con la conquista di 14 punti sino alla sesta posizione finale.

“Siamo molto soddisfatti di continuare questa esperienza con Santiago – commenta il dirigente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ancor prima che un ottimo atleta abbiamo avuto il piacere di conoscere un bravissimo ragazzo. Si è integrato perfettamente dal primo giorno con tutto il resto del gruppo ed ha contribuito alla crescita dei nostri giovani locali, cosa che continuerà a fare anche nella prossima stagione”. “Ho seguito nella scorsa stagione Santiago Ancheta dall’esterno e sono molto soddisfatto della scelta che ha fatto la società di riconfermarlo – continua il neo tecnico della società ennese Salvo Cardaci – una importante tessera del mosaico dell’organico che piano piano stiamo costruendo in totale accordo con la dirigenza che ha voluto riconfermare un atleta di assoluto valore ma nello stesso tempo giovane e che ancora ha importanti margini di crescita e miglioramento”.