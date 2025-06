Pallamano: la Orlando Haenna resta in A Silver

PUBBLICITÀ

Una salvezza sofferta ma ampiamente meritata quella della Orlando Pallamano Haenna, che sabato scorso, battendo in casa per 38-31 il Mascalucia nella gara 3 dei play-out, ha ottenuto il diritto a partecipare anche nella prossima stagione al campionato di Serie A Silver di pallamano maschile.

Una salvezza difesa con i denti, fortemente voluta non solo dalla squadra ma da tutta la tifoseria, accorsa ancora una volta in massa al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa.

La voglia di vincere degli ennesi è stata più forte di qualsiasi ostacolo affrontato in una stagione, per certi versi, travagliata, fatta di alti e bassi, ma che alla fine si è chiusa con una grande festa.

Adesso, in casa Haenna, come confermato dal direttore sportivo Enzo Arena, solo qualche giorno di pausa e poi si inizierà a programmare la prossima stagione di Serie A Silver, che dovrebbe subire alcune modifiche da parte della Federazione.

Primo passo importante sarà la conferma, anche per la prossima stagione, del main sponsor Francesco Orlando, come annunciato dallo stesso ai microfoni del dopo partita.

Infine, il ritiro dall’attività agonistica del capitano Danilo Guarasci, che però dovrebbe restare all’interno della società per fornire un contributo in un nuovo ruolo.

“Intanto godiamoci qualche giorno di riposo dopo una interminabile e non facile stagione – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – dopodichè ci siederemo ed inizieremo ad abbozzare una programmazione per la prossima stagione. Certamente avere la sicurezza dell’azienda Orlando ancora con noi è una importante garanzia. E da queste basi ripartiamo per cercare di fare meglio di quest’anno per portare sempre più in alto in giro per l’Italia il nome della nostra città”.