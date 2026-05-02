Pallamano: la Orlando Haenna promossa in Serie A Gold

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La Orlando Pallamano Haenna conquista la promozione in Serie A Gold al termine della sfida disputata sul campo del Camerano.

La gara, valida come ultimo atto del girone B di Serie A Silver di pallamano maschile, rappresentava un vero e proprio spareggio per il salto di categoria. Gli ennesi arrivavano all’appuntamento con due punti di vantaggio in classifica e con il largo successo ottenuto all’andata, quando a Enna i gialloverdi si erano imposti con 15 reti di scarto.

Il Camerano ha vinto la partita odierna con il punteggio di 37-35, ma il risultato non è bastato alla formazione marchigiana per superare la Orlando Haenna nella corsa alla promozione.

Per gli ennesi arriva così il traguardo più atteso: la Serie A Gold.

Una sconfitta indolore, dunque, per la Orlando Haenna, che può festeggiare così l’approdo nella massima serie.