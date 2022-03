Pallamano: la Orlando Haenna perde sul campo della capolista Fondi

Sconfitta sabato scorso per la Orlando Pallamano Haenna che perde sul campo della capolista Fondi con il punteggio di 35-30. Una sconfitta, comunque, che non fa male contro un team che sta dominando la serie A2. Sabato prossimo la Orlando Haenna ospiterà tra le mura amiche la Pallamano Benevento.

“Sono soddisfatto per la prestazione dei ragazzi che contro la capolista indiscussa del campionato hanno giocato con grande determinazione e convinzione – ha commentato a fine gara il tecnico ennese Salvo Cardaci – nonostante le assenze pesanti di Ancheta (che per motivi familiari è dovuto ritornare a casa e, quindi, chiudere antitempo l’esperienza ennese) e Serravalle e l’uscita anzitempo del terzino Guerrero (al termine del primo tempo) Guggino, Caruso, Russo, Quattrocchi e soci hanno mostrato evidenti segnali di risveglio. Adesso dobbiamo provare a recuperare le energie e ovviamente qualche defezione poiché sabato contro Benevento ci aspetta un match difficile che dobbiamo provare a vincere per mantenere i quartieri alti della classifica”.