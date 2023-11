Pallamano: la Orlando Haenna perde sul campo del Lions Teramo

PUBBLICITÀ

Ancora una sconfitta sabato scorso per la Orlando Pallamano Haenna per 25-24 sul campo del Lions Teramo.

I gialloverdi del coach Mario Gulino sono stati in vantaggio per lunghi tratti della gara anche se nei momenti decisivi non hanno mai saputo dare il colpo di grazia consentendo così ai padroni di casa, che hanno avuto il grande merito di aver creduto sempre nella rimonta, dapprima di recuperare e successivamente di passare in vantaggio e conquistare i 2 punti.

Così per gli ennesi arriva la terza sconfitta consecutiva. La classifica non è ancora preoccupante ma non ci si può più permettere ennesimi passi falsi. All’orizzonte il prossimo impegno casalingo con il Camerano.

“Purtroppo come è già stato diverse volte in questa prima parte di campionato abbiamo lasciato per strada preziosi punti – commenta il direttore sportivo Enzo Arena – a quest’ora avremmo una classifica diversa ed invece oggi ci ritroviamo a dover guardare con grande attenzione le posizioni di rincalzo. Adesso abbiamo un incontro casalingo non facile. Ma siamo fiduciosi che i nostri ragazzi sapranno reagire a questo momento non affatto facile”.