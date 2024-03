Pallamano: la Orlando Haenna perde sul campo del Camerano ma si qualifica ai play off

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna torna dalle Marche con una pesante sconfitta sul campo della capolista Camerano. Per i gialloverdi, alla luce dei risultati arrivati da tutti gli altri campi, è arrivata comunque la sicurezza della qualificazione ai play off per la promozione in Serie A Gold.

PUBBLICITÀ

Un risultato questo che all’inizio di campionato non sfiorava minimamente le menti di atleti, tecnici e dirigenti ennesi. Ma, invece, con grande merito e soprattutto con una seconda parte di campionato esaltante la Orlando Pallamano Haenna è risalita posizioni su posizioni sino ad arrivare oggi ad essere ancora matematicamente in corsa per la quarta posizione.

Le ultime tre giornate della stagione regolare serviranno più che altro per definire la griglia dei play off per le otto squadre che vi parteciperanno e che al termine decreteranno le due squadre che saranno promosse nella Serie A Gold.

Adesso il campionato si fermerà per le festività pasquali. Riprenderà il prossimo 6 aprile e gli ennesi saranno impegnati in casa contro i bresciani del Cologne che con 20 punti li appaia attualmente in classifica.

“Non possiamo negare che abbiamo giocato una gara sottotono – commenta il direttore sportivo della società ennese Enzo Arena – ma dopo un lungo periodo positivo ci può anche stare. Adesso godiamoci questo periodo di sosta e poi prepariamoci più che fisicamente ma mentalmente all’impegno del 6 aprile contro il Cologne che per noi a questo punto diventa molto importante”.