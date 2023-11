Pallamano: la Orlando Haenna perde in casa contro il San Giorgio Molteno

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna si arrende in casa al San Giorgio Molteno con il punteggio di 25-30. Una prestazione, quella dei gialloverdi, sicuramente da dimenticare. Infatti, tranne che per i primi minuti, si è vista una squadra priva di idee ma sopratutto senza quella carica emotiva che serviva per una gara del genere visto che si affrontava una squadra come quella lombarda che la appaiava in classifica e, quindi, una diretta concorrente per la salvezza.

Una battuta d’arresto che ha lasciato molto rammaricati sia il tecnico gialloverde Mario Gulino che la dirigenza ennese.

“Sapevamo bene che il campionato di Serie A Silver per noi non sarebbe stato facile e quindi possono arrivare anche le sconfitte – ha commentato a fine gara il dg Luigi Savoca – ma sinceramente sabato abbiamo perso prima di tutto perchè abbiamo giocato molto male. Il Molteno, a cui vanno i nostri complimenti e che ha meritato la vittoria, era sicuramente alla nostra portata ed ha avuto il grande merito di aver saputo sfruttare al meglio i nostri errori. Adesso pensiamo da subito a prepararci al meglio alla delicata trasferta di sabato prossimo a Teramo. Siamo convinti che i nostri atleti sapranno fare tesoro degli errori commessi e sapranno prontamente riscattarsi”.