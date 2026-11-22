Pallamano, la Orlando Haenna perde in casa contro il Merano

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Nuova sconfitta per la Orlando Pallamano Haenna, battuta per 21-25 dal Merano nella gara disputata ieri al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa.

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La formazione ennese è riuscita a rimanere in partita fino alle fasi finali dell’incontro. Dopo aver accumulato uno svantaggio di cinque reti a metà del secondo tempo, l’Haenna ha recuperato fino al 16-16, proseguendo poi il confronto punto a punto con gli avversari. Negli ultimi minuti il Merano è riuscito a prendere il largo, conquistando la vittoria.

L’Haenna rimane all’ultimo posto in classifica con 2 punti.

Intanto, la dirigenza è alla ricerca di due nuovi giocatori per sostituire Orlovski e Dieguez. Per quest’ultimo, italo-argentino, la stagione si è conclusa anticipatamente a causa della rottura dei legamenti crociati di un ginocchio.

“Sappiamo che la classifica giornata dopo giornata si va facendo per noi sempre più complicata – ha commentato a fine gara il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena –. Stiamo cercando di non lasciare nulla al caso perchè noi alla permanenza in serie A Gold continuano a crederci. Ma in questo momento non è facile trovare i giocatori giusti per noi. Dobbiamo solo avere pazienza perchè non possiamo permetterci di sbagliare”.