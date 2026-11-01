Pallamano, la Orlando Haenna perde contro il Conversano e resta ultima in classifica

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Nuova sconfitta per l’Orlando Pallamano Haenna, battuta 21-26 dal Conversano nella gara disputata ieri al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, valida per il campionato di Serie A Gold maschile.

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Nonostante il risultato finale, la formazione ennese è rimasta in partita fino agli ultimi minuti. Nel corso dell’incontro l’Haenna è riuscita a recuperare uno svantaggio di tre reti e a portarsi avanti di due. A cinque minuti dalla conclusione, il distacco era ancora di due gol.

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Con questa sconfitta, l’Haenna rimane all’ultimo posto in classifica con 2 punti.

Il campionato osserverà adesso una pausa per gli impegni della Nazionale. La formazione ennese tornerà in campo il 14 novembre, in trasferta contro il Molteno, reduce dalla vittoria sul campo del Chiaravalle.

«Peccato perchè dopo un inizio non facile ci eravamo ripresi ed addirittura eravamo passati in vantaggio – commenta il Presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca -. Adesso cercheremo di sfruttare al meglio questa pausa del campionato per fare ordine tra di noi e cercare di farci trovare pronti alla ripresa del campionato che è ancora molto lungo e quindi ancora non c’è nulla di compromesso».