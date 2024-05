Pallamano: la Orlando Haenna perde a Chiaravalle e saluta i play off

PUBBLICITÀ

I marchigiani del Chiaravalle hanno superato di misura sabato scorso in casa la Orlando Haenna nel primo turno dei play-off di Serie A Silver e accedono all’ultimo turno per la promozione in Serie A Gold. 23-22 il risultato finale in gara 3.

PUBBLICITÀ

Si chiude, dunque, per gli ennesi la stagione nel campionato di Serie A Silver che li ha visti non solo conquistare la salvezza, ma con il settimo posto partecipare ai play off promozione e facendolo da assoluti protagonisti arrivando sino alla “bella” persa per una rete a soli 13” dalla fine.

E già si inizia a pensare per il prossimo futuro.

“Per adesso godiamoci questo bel campionato che abbiamo condotto – commenta il direttore generale della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – dopodiché inizieremo a pensare alla prossima stagione dove cercheremo di fare meglio di quella appena conclusa. Ma il tutto sempre con lo stesso spirito e senza snaturare la filosofia societaria, ovvero puntare sui giovani locali, ed a questi affiancargli giovani preferibilmente siciliani che hanno voglia di mettersi in evidenza. Questa è la nostra storia da 50 anni e questa la sarà la storia che porteremo avanti anche nel futuro”.