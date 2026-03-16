Pallamano, la Orlando Haenna passa a Monteprandone per 28-27

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Dopo il successo interno ottenuto nel turno precedente contro la Pallamano Romagna, la Orlando Pallamano Haenna ha conquistato un’altra vittoria, questa volta sul campo del Monteprandone, imponendosi per 28-27.

La squadra ennese, avanti anche di cinque reti, ha subito il ritorno degli avversari, che a circa un quarto d’ora dal termine sono riusciti anche a portarsi in vantaggio. Nel finale, però, gli ennesi hanno ritrovato equilibrio e lucidità, riuscendo a chiudere il match con un successo di misura che consente loro di restare nella posizione di vertice.

Il campionato osserverà ora una settimana di pausa e riprenderà il 28 marzo con il derby interno contro il Cus Palermo. La formazione palermitana, reduce dalla sconfitta rimediata sul campo di Chieti, si è ulteriormente allontanata dalle zone alte della classifica, ma resta un avversario da affrontare con attenzione. Per la Orlando Pallamano Haenna sarà anche l’occasione per cercare di riscattare la sconfitta di misura subita nella gara di andata.

“Non possiamo negarlo, non abbiamo giocato una bella gara – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – e malgrado ciò avevamo il confronto in mano conducendo anche con 5 reti di scarto. Ma poi abbiamo commesso una serie di errori elementari che non solo hanno consentito agli avversari di recuperare ma addirittura di andare in vantaggio. Ma a quel punto è venuto fuori tutto l’orgoglio dei nostri ragazzi e siamo riusciti a raddrizzare una gara che si era incanalata su binari molto pericolosi. Adesso pensiamo a recuperare forze fisiche e soprattutto mentali e prepararci al meglio al derby con il Cus Palermo che sarà sicuramente molto impegnativo”.