Pallamano: la Orlando Haenna pareggia sul campo del Cologne

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna ha pareggiato per 29-29 sul campo del Cologne, terza forza del campionato di Serie A Silver. I gialloverdi, malgrado abbiano acciuffato il pari ad una manciata di secondi dalla fine, avevano chiuso il primo tempo in vantaggio di 4 reti e per quasi tutto il secondo tempo erano rimasti avanti di 1-2 reti. Ma questa volta, rispetto a quanto avvenuto in altre gare come Sassari, gli ennesi sono riusciti quantomeno a conquistare un punto molto prezioso.

Un dato statistico dei 7 punti in classifica dei gialloverdi ben 5 sono arrivati con le prime 3 della classe, vale a dire Camerano, Chiaravalle e Cologne.

Ed adesso in casa Orlando Pallamano Haenna, che nella partita in terra bresciana è stata anche supportata da una quindicina di ennesi, si guarda al prosieguo del torneo con un più moderato ottimismo.

Sabato prossimo, infatti, arriva a Enna il Campus Italia e la settimana successiva nell’ultima gara del 2023 si va in trasferta contro il Romagna.

“Ma guardiamo gli impegni partita dopo partita – commenta il ds Enzo Arena – intanto godiamoci questo strameritato punto. Da lunedì inizieremo a pensare al prossimo impegno casalingo. Ma non diamo affatto per scontato che visto che abbiamo fatto risultato contro Camerano e Cologne contro il Capus Italia sarà tutto facile. Ricordo ai nostri ragazzi che prima di Camerano eravamo reduci da una deludentissima prestazione sul campo del Teramo. Ad ogni modo attraversiamo un buon momento e vogliamo continuare ad allungare la striscia positiva, con l’augurio che sabato prossimo avremo un palazzetto dello sport con tanto pubblico”.