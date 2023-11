Pallamano: la Orlando Haenna ospita la capolista Camerano

PUBBLICITÀ

Una importante prova caratteriale ma sopratutto d’orgoglio. E’ quello che ci si attende dalla Orlando Pallamano Haenna che sabato al palazzetto dello sport di Enna bassa ospita il Camerano, attuale capolista del campionato di Serie A Silver. La formazione marchigiana allenata da Davide Campana dopo sette giornate è ancora imbattuta con un bilancio di sei vittorie ed un pareggio.

Nell’ultimo turno di campionato disputato i marchigiani hanno vinto senza particolari problemi per 40-27 contro il Cus Palermo. Sul fronte attacco 210 sono le reti segnate mentre 174 quelle subite. Nella classifica dei marcatori Vincenzo Larea con 56 reti occupa la seconda posizione assoluta in graduatoria. Ma non è da meno Giorgio Adamo con 46.

Per la Orlando Pallamano Haenna, reduce da tre sconfitte consecutive, il test che si troverà davanti non sarà affatto dei più facili. Sabato scorso gli ennesi hanno perso di misura sul campo del Lions Teramo che sino ad allora non aveva ancora conquistato punti. Ma quello che ha deluso particolarmente la dirigenza ennese è stata la prestazione a prescindere dal risultato. Attualmente la Orlando Pallamano Haenna con 4 punti si trova al quartultimo posto in classica con un bilancio di 189 reti segnate e 205 subite. Cristian Guggino con 40 reti è il migliore realizzatore gialloverde, seguito da il giovanissimo Andrea Mazzone, sicuramente la più bella sorpresa ennese di questa prima parte di campionato con 38 reti, mentre l’esperto Giovanni Rosso è a quota 31.

“Sappiamo bene che contro il Camerano non sarà affatto facile – commenta il dg della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ma noi ci attendiamo dai nostri ragazzi una importante risposta alle ultime opache prestazioni anche perchè hanno dimostrato che quando giocano determinati sono in grado di tenere testa a tutte. Esorto anche un palazzetto con una degna cornice di pubblico che possa essere come è stato tante altre volte l’ottavo uomo in campo”.