Pallamano: la Orlando Haenna ospita il Verdeazzurro Sassari

Alla ricerca del tris per salire ulteriormente in classifica. Ci va la Orlando Pallamano Haenna che sabato al palazzetto dello sport di Enna bassa, con inizio alle ore 18,30, ospita il Verdeazzurro Sassari con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva.

Attualmente le due formazioni sono divise da una sola lunghezza, 13 i punti per gli ennesi, 12 quelli dei sardi. All’andata a vincere di misura furono i sassaresi in un finale di gara che ha avuto dell’incredibile. Quindi in casa ennese, oltre ai punti per migliorare la classifica, si cerca la vittoria per riscattare la sconfitta dell’andata. Ed inoltre si vuole dedicare una eventuale vittoria al direttore generale Luigi Savoca a cui giovedì scorso è venuto a mancare il padre, il signor Sebastiano.

Guardando le statistiche, il Verdeazzurro Sassari ha all’attivo 352 reti mentre 380 sono quelle al passivo. Le reti segnate dai gialloverdi sono 357, mentre quelle subite 363. Bomber principe del Verdeazzurro Sassari è Luigi Bianco con 92 reti che da solo rappresenta circa il 25 per cento del potenziale offensivo, seguito da De San Roque con 58.

Nella Orlando Pallamano Haenna migliore marcatore è sempre Cristian Guggino con 83 reti, seguito da Andrea Mazzone con 64.

“Vogliamo sfruttare al massimo questo doppio turno casalingo – commenta il direttore sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – per fare così un altro piccolo passo in avanti in classifica. Ma vogliamo anche vincere per dedicare la vittoria al nostro direttore generale e amico Luigi Savoca”.