Pallamano: la Orlando Haenna ospita il Serra Fasano

La Orlando Pallamano Haenna tornerà in campo domani, sabato 6 dicembre, per la gara casalinga contro il Serra Fasano, con inizio fissato alle ore 18:30.

La formazione pugliese occupa attualmente la classifica con 4 punti ed è reduce dalla vittoria interna contro il Cus Palermo. La squadra ennese, invece, arriva dal successo in trasferta sul campo del Chieti e si trova a due punti dalla vetta, occupata dal Camerano.

Dal punto di vista statistico, il Serra Fasano ha finora realizzato 137 reti subendone 176, mentre la Orlando Haenna ha messo a segno 190 gol con 156 subiti. Sul piano individuale, il miglior marcatore degli ennesi è Alessio Corrias con 46 reti, seguito da Nicolas Dieguez e Joaquin Vera, rispettivamente con 26 e 25 gol. Per la formazione pugliese, il miglior realizzatore è Luigi Passiatore con 25 reti, seguito da Umberto Giannoccaro e Luigi Raimondi con 24 e 23 gol.

“Vogliamo vincere per rimanere nelle zone di vertice della graduatoria – commenta il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – ma non c’è niente di scontato e l’eventuale vittoria la dobbiamo conquistare sul campo anche perchè il Serra Fasano sta dimostrando di essere una ottima squadra e la vittoria con il Cus Palermo lo conferma. Noi dobbiamo dare il massimo ancor di più di quanto abbiamo fatto a Chieti”.

La gara sarà trasmessa in diretta a partire dalle 18:30 sul canale YouTube della Federpallamano, PallamanoTv.