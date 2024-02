Pallamano: la Orlando Haenna ospita il San Lazzaro

PUBBLICITÀ

Un pronto riscatto dopo la sconfitta di misura sul campo dei marchigiani del Chiaravalle della scorsa settimana. La cerca la Orlando Pallamano Haenna che sabato, al Palazzetto dello Sport di Enna bassa, ospita il San Lazzaro che, con 23 punti, rappresenta la seconda forza del campionato.

Le statistiche del San Lazzaro dicono che le reti segnate sono 420 contro le 367 subite. Per gli ennesi, invece, 411 quelle all’attivo mentre 412 al passivo.

Migliore marcatore per i felsinei Sebastiano Garau con 67 reti, seguito da Riccardo Stabellni con 66 e Luca Cimatti con 56. Cristian Guggino per la Orlando Pallamano Haenna ad un passo ad andare in tripla cifra, 98, seguito da Manuel Russello con 69 e Andrea Mazzone con 67.

“Siamo coscienti che ci troveremo di fronte una delle squadre più forti del campionato – commenta il direttore sportivo Enzo Arena – ma vogliamo subito riscattarci dalla sconfitta di Chiaravalle dove abbiamo ancora una volta dimostrato di poter giocare a la pari con chiunque. Purtroppo paghiamo anche errori dovuti alla giovane età della maggior parte dei nostri atleti. Ma tutto ciò è stato messo in conto perchè portiamo avanti un programma ben preciso”.