Pallamano: la Orlando Haenna ospita il San Giorgio Molteno

Conquistare la vittoria per risalire posizioni in classifica. Questo l’imperativo in casa della Orlando Pallamano Haenna che alla ripresa del campionato dopo due settimane di sosta sabato al Palazzetto dello Sport di Enna bassa ospita il San Giorgio Molteno nella sesta giornata di andata del Campionato di Serie A Silver maschile.

L’incontro avrà inizio alle ore 17 in modo da consentire alla formazione lombarda di poter poi recarsi all’aeroporto di Catania per poter fare ritorno a casa nella stessa serata di sabato.

Attualmente le due formazioni si trovano a 4 punti nella stessa posizione anche se il San Giorgio Molteno ha una migliore differenza reti. Gli ennesi sono reduci dalla sconfitta sul campo dei bolognesi del San Lazzaro, mentre il San Giorgio ha vinto in casa contro il Cus Palermo.

Un attacco quello del San Giorgio che ha segnato 143 reti e 139 le reti subite, mentre in casa Haenna 140 reti all’attivo e 150 al passivo.

Quindi per i padroni di casa una gara sulla carta alla loro portata anche se però questo campionato di serie A Silver nelle prime 5 giornate si è rivelato più avvincente che mai confermando che non c’è nessuna gara scontata e tutte le squadre per certi versi si equivalgono.

Tra le fila del Molteno da tenere sicuramente d’occhio i due “cecchini” Tomas Ignazio Bernacea e Nicolò Garroni autori rispettivamente di 34 e 33 reti. Per gli ennesi migliori marcatori Cristian Guggino ed Andrea Mazzone, entrambi con 26 reti, e Giovanni Rosso con 23.

Il match come sempre andrà in diretta sul canale youtube Pallamanotv.