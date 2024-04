Pallamano: la Orlando Haenna ospita il Romagna Imola

PUBBLICITÀ

La conquista della vittoria e attendere che arrivi un buon risultato da Palermo. E’ quanto si auspica in casa della Orlando Pallamano Haenna che sabato, nell’ultima giornata della Regular Season del campionato di serie A Silver, attende il Romagna Imola.

La formazione romagnola con 28 punti occupa la terza posizione in classifica mentre i gialloverdi con 20 punti sono in ottava ma sopratutto reduci da due sconfitte consecutive, in particolare quella dalla brutta prestazione di sabato scorso a Chieti contro il Campus Italia.

Se dovesse arrivare una vittoria e poi il Cus Palermo riuscisse a vincere tra le mura amiche contro il Lanzara, la Orlando Pallamano Haenna supererebbe in classifica proprio i campani salendo in settima posizione.

Andando a spulciare i numeri, il Romagna ha segnato 573 reti subendone 523, mentre le reti segnate dagli ennesi sono 585 e 592 quelle subite. Migliore marcatore per il Romagna è Javier Lamarca con 109 seguito da Gregorio Mazzanti con 93. Per la Orlando Pallamano Haenna continuano a mettersi in evidenza i giovani come Andrea Mazzone con 82 reti, Moreno Caruso 72 e Flavio Giummarra con 50.

“Malgrado le ultime due prove negative sia come risultato che come prestazioni abbiamo la possibilità di poter cercare con una eventuale vittoria di migliorare la nostra lcassifica – commenta il direttore generale della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – adesso veramente attendiamo dai nostri ragazzi una grande prova prima di tutto di orgoglio”.