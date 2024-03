Pallamano: la Orlando Haenna ospita il Lions Teramo

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna ospita domani, sabato 9 marzo, il Lions Teramo. La formazione abruzzese si trova all’ultimo posto in classifica, ma nell’ultimo turno ha vinto in casa contro il Cus Palermo. I gialloverdi sono, invece, in un ottimo momento di grazia con 5 risultati positivi nelle ultime 6 giornate. Una eventuale vittoria proietterebbe gli ennesi sempre più in alto in graduatoria.

Per quanto riguarda le statistiche con 102 Alessandro Murri è il migliore realizzatore dei teramani seguito da Giulio Forlini con 63. Nella Orlando Pallamano Haenna, invece, Cristian Guggino con 113 reti capocannoniere principe dei padroni di casa, seguito da Manuel Russello con 79.

Le reti segnate complessivamente dal Lions Teramo sono 345 a fronte di 483 subite. Il monte reti segnate della Orlando Pallamano Haenna è invece di 472 mentre quelle subite 467.

“E’ un momento molto importante quello che stiamo attraversando – commenta il direttore generale della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – e proprio per questo motivo abbiamo la necessità di avere il sostegno del nostri tifosi. Il Lions Teramo verrà a Enna per cercare di guadagnare i punti per la salvezza. Quindi noi non possiamo abbassare assolutamente la concentrazione”.