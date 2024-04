Pallamano: la Orlando Haenna ospita il Cologne

PUBBLICITÀ

Uno scontro diretto per migliorare ulteriormente la classifica in vista dei play off. E’ quello che giocherà domani, sabato 6 aprile, in casa la Orlando Pallamano Haenna contro i bresciani del Cologne. Entrambe le squadre, infatti, si trovano a quota 20 in classifica con la sicurezza di partecipare ai play off promozione. Ma con 3 giornate ancora da disputare hanno ancora la possibilità di poter migliorare il bottino dei punti e quindi una posizione più vantaggiosa nella griglia dei play off.

Nell’ultima giornata disputata prima della pausa pasquale i gialloverdi hanno subito una sconfitta sul campo della capolista Camerano, mentre il Cologne ha vinto in casa con il Cus Palermo. All’andata a Cologne la gara terminò con il risultato di parità. Da un punto di vista delle statistiche il Cologne ha realizzato 565 reti subendone 523. Gli ennesi, invece, hanno all’attivo 527 mentre al passivo 518.

Leiblich Gaston è il migliore realizzatore del Cologne con 94 reti, seguito da Luca Mombelli con 88 e Jan Gorela con 84. Per la Orlando Pallamano Haenna in forte ascesa Manuel Russello con 81 reti ed Andrea Mazzone con 77 ed entrambi aspirano a chiudere la regular season andando a 3 cifre cosa che ha già fatto Cristian Guggino.

“Siamo sicuri che i ragazzi cercheranno di riscattare la sconfitta di Camerano – commenta il direttore generale della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ormai abbiamo raggiunto l’obiettivo stagionale che era quello della salvezza. Ma a questo punto abbiamo la possibilità di poter chiudere in bellezza una stagione e faremo di tutto per riuscirsi”.