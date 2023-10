Pallamano: la Orlando Haenna ospita il Chiaravalle

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna torna sabato al Palazzetto dello sport di Enna bassa per affrontare il Chiaravalle. La formazione marchigiana con 5 punti in tre giornate è ancora imbattuta e sabato scorso ha vinto in casa contro il Cus Palermo. I padroni di casa invece hanno il dente avvelenato per essere rimasti con un pugno di mosche in mano nella doppia trasferta di Salerno e Sassari ed in classifica con soli 2 punti si trovano relegati nelle posizioni di rincalzo.

PUBBLICITÀ

Tra le fila del Chiaravalle l’attuale cannoniere principe è Zalan Takacs con 19 reti, seguito da Alex Bienvenido Castillo con 15. Nella Orlando Pallamano Haenna a guidare la graduatoria interna dei marcatori è Manuel Russello con 16 reti, seguito da Cristian Guggino e Andrea Mazzone con 15. Complessivamente la Orlando Pallamano Haenna con 89 reti segnate ha un attacco migliore del Chiaravalle che si ferma a 86. Ma questi però hanno una migliore difesa con 73 reti subite a fronte delle 94 degli ennesi.

“Sappiamo che difronte abbiamo una squadra tra le migliori del campionato – commenta il direttore generale della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ma noi siamo molto in credito con la buona sorte e mi auguro che con il sostegno del nostro caloroso pubblico riusciremo a riscattarci da questa doppia trasferta dove non abbiamo conquistato punti”.