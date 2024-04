Pallamano: la Orlando Haenna ospita il Chiaravalle nella finale d’andata dei playoff

PUBBLICITÀ

Una vittoria per continuare a sognare. E’ quella che vuole conquistare la Orlando Pallamano Haenna sabato contro il Chiaravalle nella gara di andata dei questi di finale dei play off del campionato di serie A Silver di pallamano maschile. Si gioca con inizio alle ore 17 in modo da consentire ai marchigiani di poter fare ritorno a casa nella stessa serata di sabato.

PUBBLICITÀ

Un match che sulla carta si preannuncia molto interessante. Malgrado tra le due squadre al termine della regular season ci siano state cinque posizioni, seconda il Chiaravalle, settimi gli ennesi, e 7 punti di differenza, 29 il Chiaravalle, 22 la Orlando Pallamano Haenna, nelle due gare di campionato disputate il bilancio è stato di una vittoria per parte e con una sola rete di scarto in entrambi i confronti.

Sul piano statistico, il Chiaravalle ha segnato 569 reti a fronte delle 533 subite. Per la Orlando Pallamano Haenna invece 617 le reti all’attivo e 616 al passivo.

Migliore marcatore per il Chiaravalle è stato Alex Castillo con 111 reti, seguito da Matteo Brutti. Più consistente la “batteria” dei marcatori della Orlando Pallamano Haenna con 145 reti segnate da Cristian Guggino, seguito dagli ennesi doc Giovanni Rosso e Manuel Russello, entrambi con 90.

“Per quanto ci riguarda noi il nostro campionato lo abbiamo già vinto conquistando la salvezza – commenta il direttore generale Luigi Savoca – ma a questo punto non possiamo tirarci indietro. Ci andremo a giocare i due confronti che potrebbero diventare tre cercando di dare il massimo. Dove potremo arrivare o se ci dovremo fermare lo deciderà il campo”.