Pallamano: la Orlando Haenna ospita il Campus Italia

Dare continuità alla striscia positiva per salire ulteriormente in classifica. Lo vuole fare la Orlando Pallamano Haenna che domani, sabato 9 dicembre, al Palazzetto dello Sport di Enna bassa, con inizio alle ore 18,30, ospita il Campus Italia.

Gli ennesi con 7 punti in classifica e reduci da due importanti risultati, la vittoria casalinga contro il Camerano ed il pareggio esterno con il Cologne, vogliono chiudere il ciclo delle gare interne del 2023 con una vittoria.

Il Campus Italia in classifica con 4 punti si trova nelle posizioni di rincalzo. Ma gli atleti del progetto voluto dalla federazione per fare fare esperienza ai giovani talenti italiani e che ha campo base a Chieti, sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Cus Palermo.

Anche questo incontro sarà trasmesso in diretta sul canale youtube della Figh, Pallamanotv con inizio alle ore 18,30.

“Non possiamo nascondere che stiamo attraversando un momento positivo – commenta il dg Lugi Savoca – ma non dobbiamo abbassare la guarda e rimanere concentrati al massimo. Vogliamo chiudere in bellezza il 2023 davanti ai nostri tifosi. E nel frattempo lavoreremo per vedere se ci sono le condizioni per poter trovare qualche atleta che faccia al nostro caso per avere qualche cambio in più. Abbiamo tanti giovani in organico del nostro settore giovanile ottimi in prospettiva ma che hanno bisogno di crescere da un punto di vista tecnico e caratteriale nei giusti tempi. Ad ogni modo mi auguro che il nostro pubblico anche sabato non ci faccia mancare il proprio sostegno in modo da essere sempre il nostro ottavo uomo in campo”.