Pallamano: la Orlando Haenna ospita il Benevento

Altro incontro di cartello per la Orlando Pallamano Haenna alla ripresa del campionato di serie A2 dopo la lunga pausa. Domani, sabato 20 marzo, al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa arriva il Benevento. La formazione sannita con 15 punti frutto di 7 vittorie 1 pareggio e 2 sconfitte è l’attuale seconda forza del Girone C. In 10 gare il Benevento ha segnato 288 reti mentre ne ha subito 268. Nell’ultimo turno disputato ha pareggiato in casa per 25-25 con il Cus Palermo. Il suo migliore marcatore è Formato con 60 reti mentre Saraceno ne ha siglati 51. La Orlando Pallamano Haenna è, invece, reduce dalla sconfitta sul campo del Noci per 29-21. Ma in questo 2021 gli ennesi hanno dimostrato che soprattutto in casa con l’arrivo dell’uruguagio Santiago Ancheta sono nelle condizioni di potersi giocare la gara contro chiunque e quindi in casa gialloverde ci sono tutte le motivazioni per cercare di conquistare la quarta vittoria. La partita come sempre sarà trasmessa in diretta Streaming sulla pagina Facebook della società.

“I ragazzi in queste settimane di sosta si sono allenati con grande concentrazione – commenta il dirigente della Pallamano Haenna Luigi Savoca – abbiamo anche recuperato chi soffriva di qualche acciacco. Quindi il nostro tecnico Luca Giummulè ha a disposizione tutti i suoi effettivi. Noi siamo convinti di poterci giocare la gara consapevoli che di fronte ci troveremo la seconda forza del torneo che merita tutto il rispetto possibile. Poi il campo deciderà chi sarà la squadra più forte e quindi meritare la vittoria”.