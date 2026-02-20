Pallamano: la Orlando Haenna in trasferta sul campo del Sannio

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna sarà impegnata sabato 21 febbraio in trasferta sul campo del Sannio, nell’ambito del campionato di Serie A Silver.

La formazione campana occupa attualmente la penultima posizione in classifica con 4 punti, mentre la squadra ennese è seconda con 16 punti, a una sola lunghezza dal Romagna Imola. Nell’ultimo turno il Sannio ha affrontato il Cus Palermo, mentre la Haenna è reduce dalla vittoria nel derby contro il Girgenti.

Sul piano statistico, il Sannio ha realizzato finora 256 reti subendone 299. La Orlando Pallamano Haenna ha invece segnato 339 reti e ne ha subite 270.

Tra i marcatori ennesi si segnala Alessio Corrias, autore di 78 reti e tra i migliori realizzatori del Girone B, mentre Franco Martin Lentini, con 50 reti, è il principale marcatore della formazione campana.

“Stiamo attraversando un ottimo momento ma questo non significa che andiamo ad affrontare il Sannio con la mentalità della gita fuori porta – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – bisogna entrare in campo con il massimo della concentrazione. Affrontare una gara del genere alla leggera sarebbe molto pericoloso anche perchè loro giocheranno alla morte per conquistare punti salvezza. Ma sono sicuro che i ragazzi entreranno in campo determinati al massimo”.