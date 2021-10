Pallamano: la Orlando Haenna in trasferta contro l’Aetna Mascalucia

Con il morale a mille per la bella prestazione e vittoria della prima giornata ma con la consapevolezza che ogni partita ha una storia a se. È con questo stato d’animo che la Orlando Pallamano Haenna domenica si reca a Mascalucia per affrontare la locale formazione dell’Aetna nella seconda giornata del campionato di serie A2 di Pallamano maschile. Il team etneo allenato da Piero Pistone è una matricola del torneo e, per espressa volontà della società, partecipa al campionato di A2 con lo stesso organico che ha vinto la serie cadetta. Nella prima gara di campionato ha osservato un turno di riposo. Quindi di fatto domenica pomeriggio sarà l’esordio in campionato.

La Orlando Pallamano Haenna è galvanizzata dalla rotonda vittoria casalinga condita da una brillante prestazione contro il Giovinetto Petrosino. Quindi nel clan ennese c’è la volontà a dare continuità alla serie positiva e rimanere così nei quartieri alti della graduatoria. Tutti gli effettivi del team ennese sono a disposizione del coach Salvo Cardaci.

“Sabato scorso i nostri ragazzi hanno fatto un importante esordio in campionato – commenta il dirigente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – e siamo sicuri che daranno continuità a questa prestazione. I ragazzi stanno bene fisicamente e mentalmente e durante la settimana si sono allenati con notevole impegno. Il match di domenica non va assolutamente sottovalutato contro avversari ostici che conosciamo e abbiamo già incontrato in precampionato. Sarà un derby impegnativo e dovremo affrontarlo con la giusta concentrazione e determinazione per provare a conquistare un altro risultato positivo”.