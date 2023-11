Pallamano: la Orlando Haenna in trasferta contro il Lions Teramo

PUBBLICITÀ

Una pronta reazione per il morale ma sopratutto per la classifica. E’ quella che ci si attende dalla Orlando Pallamano Haenna che sabato è impegnata sul campo del Lions Teramo. La formazione abruzzese in classifica si trova ancora a quota zero ed è reduce dalla sconfitta sul campo del Cus Palermo. Ma non stanno meglio gli ennesi che, anche se con 4 punti in graduatoria, nell’ultimo turno sono stati battuti in casa dal San Giorgio Molteno.

Sul piano prettamente statistico stanno meglio gli ennesi che hanno segnato 160 reti subendone 185 mentre i teramani hanno 141 reti all’attivo e 187 al passivo. Tra gli ennesi i migliori marcatori rimangono sempre Cristian Guggino e Andrea Mazzone rispettivamente con 35 e 31 reti, mentre tra gli abruzzesi Giulio Forlini con 29 ed Alessandro Murri con 25.

“Sappiamo bene che per noi è una trasferta molto delicata – commenta il direttore sportivo Enzo Arena – ma siamo sicuri che i nostri atleti si riscatteranno prontamente dalla sconfitta casalinga contro il Molteno”.