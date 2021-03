Pallamano: la Orlando Haenna in trasferta contro il Lanzara

Confermare la brillante prestazione casalinga della scorsa settimana contro il Benevento. È il principale obiettivo per la Orlando Pallamano Haenna che domani, sabato 27 marzo, sarà di scena sul campo del Lanzara. La formazione salernitana con 15 punti occupa la seconda posizione in classifica a 7 lunghezze dal capolista Noci ma con 2 turni da recuperare. Quindi ancora in piena corsa per la prima posizione. Nove invece sono i punti degli ennesi tutti conquistati nel girone di ritorno e tutti tra le mura amiche. Quindi i gialloverdi sono alla ricerca del primo risultato positivo in trasferta. All’andata a Enna a vincere anche se di misura 28-29 furono i campani trascinati dal Baby il sedicenne Christian Manojlovic attualmente con 72 reti, uno dei migliori marcatori del girone C del campionato di A2. Con 2 turni in meno disputati il Lanzara ha segnato 268 reti subendone 225. La Orlando Pallamano Haenna ha invece segnato 315 reti, mentre quelle subite sono 223. Il migliore marcatore è Alessandro Florio con 59 reti, seguito dall’uruguaiano Santiago Ancheta con 54. Nell’ultimo turno disputato il Lanzara ha pareggiato sul parquet del Cus Palermo per 22 parI. Importante la vittoria casalinga degli ennesi per 28-16 contro il Benevento.

“Andiamo a giocarci la gara senza nessun timore reverenziale ma con la consapevolezza di avere di fronte una delle migliori formazioni del girone – commenta il dirigente della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena –. Stiamo attraversando un ottimo momento e vogliamo continuare su questa strada che è quella di far fare esperienza ai nostri giovani. Poi il campo deciderà chi meriterà la vittoria”.