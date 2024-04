Pallamano: la Orlando Haenna in trasferta contro il Campus Italia

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna sarà impegnata domani, sabato 13 aprile, a Chieti sul campo Casa Italia contro il Campus Italia.

La formazione allenata da Riccardo Trillini è il frutto di un progetto voluto dalla Figh e che mette insieme i migliori talenti del movimento pallamanistico italiano finalizzato a far fare esperienza a tanti giovani. Attualmente il Campus Italia con 8 punti è al penultimo posto in classifica anche se però non è prevista nessuna retrocessione.

La Orlando Pallamano Haenna ha 20 punti in classifica ed è reduce dalla sconfitta casalinga figlia di una brutta prestazione contro il Cologne. Quindi in casa gialloverde c’è tanta voglia di riscatto anche per migliorare la classifica e per avere un migliore piazzamento nella griglia dei play off.

Tra gli atleti più interessanti per il Campus Italia Khouaja Wasim con 89 reti è il migliore marcatore degli azzurrini, seguito da Nicholas Trost con 69. Nella Orlando Pallamano Haenna Manuel Russello sempre più vicino a “quota 100” avendo realizzato 87 reti. Ma non è da meno il “veterano” Giovanni Rosso e il giovane talento Andrea Mazzone con 79.

“Andiamo a Chieti consapevoli di poter fare risultato – commenta il direttore sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – ma prima di tutto come società ci attendiamo una prova di carattere dai nostri atleti che sicuramente sapranno riscattarsi dalla brutta prestazione contro il Cologne”.