Pallamano: la Orlando Haenna in trasferta a Benevento

Nel campionato di Serie A2 di pallamano maschile la Orlando Pallamano Haenna sabato 24 ottobre andrà a fare visita al Benevento. La formazione sannita dopo due giornate guida la classifica a punteggio pieno in virtù di una vittoria interna con il Giovinetto Petrosino e una esterna la scorsa settimana di misura sul parquet del Cus Palermo. Nelle prime 2 giornate il Benevento ha segnato 58 reti con un saldo positivo su quelle subite di 10.

La Orlando Pallamano Haenna arriva a questa trasferta con alle spalle due sconfitte, all’esordio a Ragusa e la scorsa settimana in casa contro il Noci. In queste prime due giornate i gialloverdi hanno segnato 46 reti subendone 56.

Per la trasferta campana il tecnico ennese Luca Giummulè dovrà fare a meno dell’esperto portiere Giovanni Passarello per un problema muscolare e del pivot Marco Di Mattia per problemi di lavoro.

“Certamente il calendario non ci sta dando una mano – commenta il dirigente della società ennese Enzo Arena – ma tanto prima o poi dovevamo incontrare anche le squadre più forti. Ai nostri ragazzi chiediamo prima di tutto di disputare una buona gara e di dare il massimo. E siamo convinti che i risultati che meritiamo non tarderanno ad arrivare”.