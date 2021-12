Pallamano: la Orlando Haenna in terra campana contro il Benevento

Una importante prova caratteriale a prescindere dal risultato finale. E’ quello che si attendono sia i tifosi che la società dagli atleti della Orlando Pallamano Haenna che domani, sabato 4 dicembre (fischio d’inizio alle 20.30), sarà impegnata sul campo della Pallamano Benevento. La formazione sannita appaia in classifica a quota 6 punti gli ennesi ed è reduce dalla sconfitta esterna per 29-26 nel derby campano contro il Lanzara. Quindi tra i beneventani c’è sicuramente tanta voglia di riscattare il risultato negativo. Ma non lo è da meno tra gli ennesi del coach Salvo Cardaci, dopo il secondo ko interno contro l’imbattuta capolista Fondi. Quindi l’ennesima gara che si preannuncia molto interessante in un girone C di Serie A2 che si sta contraddistinguendo all’insegna dell’equilibrio.

“Sarà una gara e una trasferta complicata contro una delle formazioni migliori e più titolate della serie A2 – dice il veterano Paolo Biondo – un team che vanta in rosa giocatori esperti e di qualità come Laera (lo scorso anno bomber a Noci), il mancino Errico e il sempreverde Sangiuolo”.

L’Orlando Haenna non si presenterà al completo per le defezioni di Daniel Serravalle e probabilmente anche di Dario Quattrocchi (verrà deciso all’ultimo momento il suo impiego) usciti malconci dalla sfida del turno precedente contro i laziali.

“Proveremo a giocarci le nostre carte consapevoli della qualità dei nostri avversari – dice mister Salvo Cardaci – il match si giocherà alla Palumbo di Salerno, campo che mi ha regalato tante soddisfazioni qualche anno fa (uno scudetto con record ancora imbattuto di vittorie consecutive 29 ndr.) e che certamente mi riserverà un emozione particolare”.