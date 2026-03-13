Pallamano: la Orlando Haenna fa visita al Monteprandone

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La Orlando Pallamano Haenna si prepara ad affrontare la trasferta sul campo del Monteprandone, in programma domani e valida per la tredicesima giornata del campionato di serie A Silver maschile.

La formazione ennese arriva all’appuntamento dopo il successo casalingo ottenuto la scorsa settimana contro la Pallamano Romagna e condivide attualmente il primo posto in classifica con il Camerano, mentre la stessa Romagna segue a un solo punto di distanza. A sei giornate dal termine della stagione regolare, la corsa per la promozione diretta in serie A Gold resta quindi aperta.

Il Monteprandone occupa una posizione di metà classifica con 12 punti, otto in meno rispetto ai gialloverdi, ed è reduce dalla sconfitta sul campo del Cus Palermo.

Sul piano organizzativo, la società ennese ha previsto la partenza della squadra nel pomeriggio di oggi.

Dal punto di vista statistico, il Monteprandone ha finora ottenuto 6 vittorie e 6 sconfitte, con 348 reti realizzate e 370 subite. La Orlando Pallamano Haenna ha invece conquistato 10 vittorie e subito 2 sconfitte, con 404 gol segnati e 324 incassati. Tra i migliori marcatori del Monteprandone figurano Matteo Mucitelli con 76 reti e Luca Nicolas Landero con 73. Per la formazione ennese, Alessio Corrias ha realizzato 89 reti ed è il primo italiano e il terzo assoluto nella classifica marcatori; seguono Nicolas Dieguez con 68 e Joaquin Vera e Giovanni Rosso con 48.

“I ragazzi hanno già da giorni archiviato nella mente la bella vittoria interna contro la Pallamano Romagna – commenta il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haella Enzo Arena – ed in settimana si sono allenati con grande concentrazione. Adesso per noi inizia un altro campionato dove non possiamo assolutamente sbagliare nulla. Abbiamo visto sabato scorso che ormai c’è una intera città che ci spinge a cercare di raggiungere un importante traguardo e noi vogliamo lottare per riuscirci sino alla fine”.