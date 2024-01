Pallamano: la Orlando Haenna espugna il campo del Cus Palermo

PUBBLICITÀ

Una vittoria figlia di una grande prestazione caratteriale e di una eccellente condizione atletica quella conquistata sabato scorso dalla Orlando Pallamano Haenna sul campo del Cus Palermo per 32-30.

Nel primo tempo gli ennesi avevano subito la partenza a razzo dei padroni di casa, ma i ragazzi del tecnico Mario Gulino hanno riordinato le idee e chiuso il primo tempo sotto di sole 3 reti. Nella ripresa il divario era aumentato sino a 5 reti di scarto, ma pian piano gli ennesi hanno recuperato sino a pareggiare e addirittura andare in vantaggio.

Sono arrivati, quindi, i 2 punti che fanno salire la formazione ennese a quota 11 punti in classifica. Sabato prossimo al Palazzetto dello Sport di Enna bassa arriva il Lanzara che di punti in classifica attualmente ne ha 12.

“Facciamo i complimenti a tutta la squadra perchè la vittoria di sabato a Palermo è stata la vittoria del gruppo – commenta il direttore generale della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – la dimostrazione che quando giochiamo per come sappiamo fare possiamo fare risultato con chiunque e in ogni campo. Adesso guardiamo al prosieguo del torneo con più serenità. Cerchiamo di conquistare i punti per la salvezza matematica il prima possibile e poi magari potremo pensare a prenderci qualche soddisfazione”.