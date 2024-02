Pallamano: la Orlando Haenna contro il Chiaravalle

PUBBLICITÀ

Allungare la striscia positiva per guardare sempre più in alto in classifica. Lo vuole fare la Orlando Pallamano Haenna che domani sarà impegnata sul campo del Chiaravalle.

PUBBLICITÀ

La formazione marchigiana con 18 punti occupa la quarta posizione in classifica. Ma è reduce dalla sconfitta per 5-0 a tavolino contro il Cus Palermo dopo che sul campo aveva vinto il confronto per aver commesso una irregolarità sul regolamento. Quindi in casa Chiaravalle si vorrà recuperare il prima possibile questo passo falso che sicuramente non era stato messo in conto.

La Orlando Pallamano Haenna arriva sull’onda dell’entusiasmo per aver conquistato tre vittorie consecutive che l’hanno fatto salire a quota 15 al quinto posto in classifica. Inoltre gli ultimi due arrivi, il diciottenne Marco Santoro e l’ultimo in ordine di tempo l’argentino di passaporto tedesco Pato Verdino, hanno galvanizzato ulteriormente l’ambiente che è adesso più consapevole che mai di poter fare risultato in ogni campo.

Le statistiche dicono che il Chiaravalle ha segnato 365 reti e ne ha subito 340. Migliore l’attacco della Orlando Pallamano Haenna che di reti all’attivo ne ha 385 e che anche lo stesso numero di quelle subite. Migliore marcatore per i marchigiani è Alex Castillo con 83 reti, seguito da Matteo Brutti con 56. Per la Orlando Pallamano Haenna invece bomber principe è Cristrian Guggino a quota 91, seguito da Andrea Mazzone con 66.

La formazione ennese raggiungerà il centro marchigiano sin dal pomeriggio di venerdì.

“Andiamo a Chiaravalle per cercare di continuare nella nostra striscia positiva – commenta il direttore generale della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – consapevoli che ci troveremo davanti una squadra che già di suo ha dimostrato di essere una delle più forti del campionato e che inoltre vorrà riscattare la sconfitta che invece aveva conquistato sul campo. Noi siamo consapevoli però che siamo nelle condizioni di poter affrontare chiunque senza particolari timori reverenziali”.