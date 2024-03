Pallamano: la Orlando Haenna conquista la matematica salvezza

PUBBLICITÀ

Quattro finali per chiudere la classifica della stagione regolare più in alto possibile. Sarà questo adesso l’obiettivo per la Orlando Pallamano Haenna che con la vittoria casalinga di sabato scorso per 31-19 contro il Lions Teramo ha conquistato la certezza matematica della permanenza nel campionato di serie A Silver di Pallamano.

PUBBLICITÀ

Un importante risultato quello ottenuto dalla società ennese e adesso, quando mancano quattro giornate al termine della regular season, in casa Orlando Pallamano Haenna c’è la consapevolezza di poter concludere in bellezza questa prima parte del torneo e piazzarsi nella migliore posizione possibile nella griglia dei play off.

A partire dal prossimo impegno in trasferta contro la capolista Camerano. All’andata a Enna i marchigiani subirono la loro prima sconfitta stagionale. Quindi c’è tutta la consapevolezza di poter tornare dalla trasferta con un risultato importante.

Ma intanto la prossima settimana il campionato si ferma e in Sicilia si disputa a Enna la Coppa Sicilia riservata alle formazioni siciliane di Serie A. Oltre alla Orlando Pallamano Haenna vi partecipano il Cus Palermo, il Mascaluca e il Giovinetto Petrosino.

E’ molto probabile che a Enna arriveranno da tutta la Sicilia appassionati della disciplina e, quindi, sarà anche un importante momento di promozione della città.

“Ci godiamo questo momento – commenta il direttore generale della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ma adesso pensiamo alla Coppa Sicilia che visto che si disputa a Enna non vogliamo assolutamente sfigurare”.