Pallamano: la Orlando Haenna chiude al settimo posto in classifica

Si è chiusa con il settimo posto la stagione regolare per la Orlando Pallamano Haenna che sabato scorso ha vinto per 32-24 contro il Romagna Imola. Un risultato importante per il team gialloverde che aveva come obiettivo la conquista di una tranquilla permanenza nel campionato di Serie A Silver.

Il bilancio per la squadra ennese è senza dubbio positivo e adesso inizia l’avventura nei play off. I gialloverdi sabato prossimo al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa affronteranno i marchigiani del Chiaravalle che proprio nell’ultima gara di campionato hanno superato al secondo posto il San Lazzaro Bologna. La gara di ritorno giovedì 2 maggio a Chiaravalle ed eventuale bella sempre sul campo degli avversari sabato 4 maggio.

Nelle due gare di campionato a Enna vinsero i gialloverdi per 25- 24, mentre a Chiaravalle gli ennesi persero per 27-26.

“Un grazie ai ragazzi e tecnico per aver conquistato già da diverse settimane l’obiettivo della salvezza – commenta il direttore sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – adesso iniziamo questa avventura nei play off. Dove potremo arrivare? Noi ci auguriamo il più lontano possibile”.