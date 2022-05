Pallamano: la Orlando Haenna chiude al quinto posto

Definita la classifica finale del campionato nazionale di serie A2 maschile, per la Orlando Pallamano Haenna c’è da festeggiare un prestigioso quinto posto assoluto. A pari punti con la Pallamano Palermo, gli ennesi si piazzano però prima di loro in classifica per una differenza reti generale nettamente migliore (+2 per i palermitani e +41 invece per gli ennesi).

“Siamo ovviamente soddisfatti per i risultati ottenuti dalla prima squadra, ma anche dal team under 20 – dice il vice presidente Luigi Savoca – dopo il sofferto campionato dello scorso anno abbiamo puntellato la rosa e portato a Enna mister Salvo Cardaci che in pochi mesi è riuscito a plasmare una squadra capace di ben figurare in tutti i campi della seconda serie nazionale. Adesso ci sarà da programmare la prossima stagione e siamo già al lavoro per iniziare a comporre l’organico”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il commento del direttore sportivo Enzo Arena che evidenzia: “C’è stata sicuramente una crescita dei nostri giovani che progressivamente hanno trovato tanto spazio anche in prima squadra. Alcuni problemi come la mancanza del palazzetto per due mesi e gli spalti chiusi al pubblico per tutto il campionato, gli infortuni, diversi casi di covid e poi la defezione improvvisa a metà campionato del nostro regista Santiago Ancheta ci hanno frenato nella corsa verso le primissime posizioni, ma alla fine i risultati ci hanno dato ragione lo stesso e faccio i complimenti ai ragazzi e allo staff tecnico per quello che di positivo sono riusciti a fare”.

Nei prossimi giorni la dirigenza gialloverde si metterà subito al lavoro per programmare la nuova stagione sportiva annunciando conferme e i primi colpi del mercato.