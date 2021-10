Pallamano: la Orlando Haenna cerca il “colpaccio” contro il Lanzara

Per la Orlando Pallamano Haenna arriva il primo vero esame della nuova stagione. Infatti domani, sabato 30 ottobre (fischio d’inizio alle ore 18.30), i gialloverdi del tecnico Salvo Cardaci al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa ospitano i salernitani del Lanzara. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della società ennese.

Nelle prime due giornate per il Lanzara una sconfitta casalinga contro il Ragusa e una risicata vittoria esterna con il Giovinetto Petrosino. La Orlando Pallamano Haenna arriva a questo confronto, invece, con due vittorie consecutive e dal largo punteggio proprio contro Petrosino e la matricola Aetna Mascalucia. Ed un eventuale risultato positivo proietterebbe gli ennesi in una dimensione di classifica diversa da quella pronosticata ad inizio di campionato.

In questi giorni nel clan ennese è stato anche festeggiato il compleanno numero 85 del presidente, il “maestro” Flavio Guzzone. Quindi in casa Haenna regna un moderato ottimismo ed il morale è alto anche se però il coach Cardaci cerca di fare il pompiere per spegnere sul nascere facili entusiasmi.

“Giocheremo la nostra gara consapevoli dei nostri punti di forza ma conoscendo anche la qualità degli avversari. Siamo due formazioni partite con obiettivi stagionali diversi, ma non per questo partiamo battuti e vogliamo provare a stupire ancora. I nostri ragazzi in settimana si sono allenati con molto impegno e credono di poter mettere in difficoltà il Lanzara che ha investito parecchio sul mercato ma non appare imbattibile. Insomma disputeremo un match senza troppi assilli – conclude mister Cardaci – ma siamo motivati e determinati perché vogliamo provarci ancora”.