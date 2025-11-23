Pallamano: la Orlando Haenna cade di misura nel derby contro il Cus Palermo

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna è stata superata di misura nel derby siciliano disputato sabato in trasferta contro il Cus Palermo, con il punteggio finale di 26-25.

La formazione palermitana ha confermato l’avvio positivo della propria stagione, che la vede nelle posizioni alte della classifica, con risultati di rilievo come la vittoria interna contro Imola.

Nel primo tempo la Orlando Pallamano Haenna ha faticato a trovare continuità, arrivando nelle prime fasi della ripresa a subire uno svantaggio di sette reti. La squadra ennese è poi riuscita a recuperare parte del divario, portandosi sul -2 con possibilità di manovra in attacco e in superiorità numerica, senza però concretizzare le occasioni create.

Il Cus Palermo ha mantenuto un margine di sicurezza per buona parte del finale di gara, gestendo il vantaggio fino alla sirena. Le ultime due reti della formazione ennese sono arrivate quando ormai non era più possibile agganciare il pareggio.

Per la Orlando Pallamano Haenna si tratta della seconda sconfitta stagionale, entrambe maturate con scarti minimi e contro squadre posizionate nella parte alta della classifica. In vista della prossima trasferta, la seconda consecutiva, sul campo del Chieti, la squadra è chiamata a evitare ulteriori passi falsi, anche alla luce dell’equilibrio che caratterizza il girone B della Serie A Silver.

“Anche questa volta come è stato a Imola non abbiamo saputo chiudere il conto quando avevamo

recuperato e messo in grande difficoltà gli avversari – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ma nello stesso tempo anche con un gioco non lineare ed a corrente alternata abbiamo dimostrato che le potenzialità del nostro organico sono ancora per certi versi inespresse. Adesso però non possiamo più sbagliare nulla anche se sappiamo bene che la trasferta di Chieti sarà molto dura”.