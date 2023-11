Pallamano: la Orlando Haenna batte la capolista Camerano

PUBBLICITÀ

Una prova di orgoglio veniva chiesta e una prova di orgoglio è arrivata: questa la risposta sul campo che i ragazzi della Orlando Pallamano Haenna hanno dato con la vittoria casalinga contro la capolista Camerano per 27-24.

La vittoria non è arrivata in modo semplice. Basti pensare che a 20’ dalla fine il Camerano conduceva con cinque reti di vantaggio e a poco più di 2’ era due reti avanti. Ma la voglia di riscatto dei ragazzi del coach Gulino è stata più forte di qualsiasi ostacolo e sospinti dal pubblico gli ennesi sono riusciti dapprima a recuperare e poi passare in vantaggio con un passando così dal -5 al +3.

Tra le fila ennesi si saluta con piacere il ritorno alla pallamano giocata di Savario Larice. E adesso in casa della Orlando Pallamano Haenna si guarda al prosieguo del torneo con rinnovato ottimismo.

“E’ stata una vittoria incredibile ma meritata – ha commentato a fine gara il ds ennese Enzo Arena – i ragazzi hanno dimostrato sul campo che non sono affatto quelli visti nelle gare precedenti e contro la prima della classe hanno messo in campo tutto quello che avevano, tecnica, grinta, fisico e cuore. Un bravo a tutti”.