Pallamano: la Orlando Haenna batte la capolista Camerano

PUBBLICITÀ

Importante vittoria casalinga per la Orlando Pallamano Haenna, che ieri, al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, ha superato il Camerano con il punteggio di 44-29, davanti a tribune gremite di pubblico. Il successo consente agli ennesi di imporsi contro la formazione che, prima dell’incontro, occupava la vetta della classifica del Girone B del campionato di Serie A Silver di pallamano maschile.

PUBBLICITÀ

La gara si è indirizzata sin dalle fasi iniziali a favore della squadra di casa, che ha mantenuto il controllo del match per tutta la sua durata. Al termine del primo tempo, la Orlando Pallamano Haenna ha chiuso con cinque reti di vantaggio, incrementando poi il divario nella seconda frazione.

“Voglio fare i complimenti ai ragazzi perchè hanno saputo interpretare in modo esemplare tutto quello che avevamo preparato durante la settimana negli allenamenti – ha detto il tecnico Mario Gulino – adesso continuiamo su questa falsariga perchè il campionato è ancora molto lungo”.

“E’ stata una grande prestazione di tutti i ragazzi – aggiunge il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – e un ringraziamento particolare al pubblico che ha risposto in massa e ci ha sostenuto per tutti i 60 minuti. Se vogliamo continuare a sognare abbiamo bisogno del nostro ottavo uomo”.

“E’ stata probabilmente una delle migliori partite giocate dalla nostra squadra negli ultimi anni – conclude il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – la vittoria ed il punteggio la dice lunga perchè abbiamo affrontato la capolista del campionato che anche a Enna ha dimostrato di essere una ottima squadra e occupa quella posizione in classifica non per caso. Ma la voglia di vincere dei ragazzi è stata più di ogni ostacolo. Adesso continuano a sognare tutti insieme”.