Pallamano: la Orlando Haenna batte in rimonta il Lanzara

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna anche sabato scorso in casa contro il Lanzara, come era già stata la settimana precedente a Palermo contro il Cus, ha vinto in rimonta chiudendo l’incontro con il punteggio finale di 26-21 tra il tripudio generale del numeroso pubblico presente.

PUBBLICITÀ

La squadra ennese supera così in classifica proprio i salernitani e con 13 punti si porta a sole 3 lunghezze dalla quinta posizione. Alla ripresa del campionato dopo una settimana di sosta per gli ennesi un altro turno casalingo contro il Verdeazzurro Sassari.

“Facciamo i complimenti ai nostri ragazzi per l’ennesima grande vittoria ottenuta – ha commentato il direttore sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – ma non possiamo permetterci cali di tensione. Adesso avremo una settimana di pausa e torneremo poi ancora una volta in casa. Un turno che dobbiamo sfruttare assolutamente per conquistare altri 2 punti che ci avvicinino sempre più alla soglia della salvezza. Per questo motivo proprio perchè c’è la settimana di pausa dobbiamo lavorare intensamente negli allenamenti. Dopodichè tutto quello che arriverà sarà ben accetto”.