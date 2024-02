Pallamano: la Orlando Haenna batte in casa il Verdeazzurro Sassari

PUBBLICITÀ

Vola sempre più in alto la Orlando Pallamano Haenna che sabato scorso, battendo in casa il Verdeazzurro Sassari per 28-22, conquista la terza vittoria consecutiva e sale a quota 15 in classifica portandosi a ridosso della zona nobile della graduatoria.

Per la Orlando Pallamano Haenna, ad un passo dalla certezza matematica della salvezza, inizia una seconda parte di campionato che potrebbe rivelarsi molto interessante. A partire dalla prossima trasferta contro il forte Chiaravalle.

“Sicuramente non abbiamo offerto una prestazione brillante come altre – ha detto a fine gara il direttore sportivo della società ennese Enzo Arena – ma nello stesso tempo non abbiamo mai sofferto più di tanto. Ormai siamo molto vicini alla conquista dell’obiettivo stagionale della salvezza. Dopodichè con gli ultimi arrivi di Santoro e Verdino abbiamo ampliato l’organico consentendo al nostro tecnico Mario Gulino di poter avere più elementi da poter utilizzare e quindi una maggiore rotazione degli elementi. Dove potremo arrivare? Abbiamo dimostrato che quando giochiamo tranquilli siamo nelle condizioni di poter fare risultato con chiunque ed in ogni campo”.