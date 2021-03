Pallamano: la Orlando Haenna batte in casa il Benevento

Una vittoria pesante quanto un macigno quella conquistata tra le mura amiche sabato 20 marzo dalla Orlando Pallamano Haenna contro il Benevento per 28-16 nella terza giornata di ritorno del Girone C del Campionato di serie A2 di pallamano maschile. Due punti preziosissimi perché non solo fanno fare agli ennesi un importante passo in avanti verso il traguardo della salvezza salendo a quota 9 in classifica, ma anche perché arrivati contro la seconda forza del campionato. Ed adesso per i gialloverdi il prosieguo del torneo potrà essere molto più sereno a partire dalla prossima trasferta contro il Lanzara.

Il primo tempo si è chiuso con la Orlando Pallamano Haenna in vantaggio per 14-11. Nella ripresa, invece, gli ennesi hanno pigiato il piede sull’acceleratore ed il Benevento ha ceduto in particolare sul piano atletico consentendo così alla Orlando Pallamano Haenna di prendere il largo e di chiudere la gara in crescendo. Tra gli ennesi in particolare vena realizzatrice il giovane Alessandro Florio con 8 reti e la conferma dell’uruguaiano Santiago Ancheta con 7.

“È stata una bella gara ed una importante vittoria – ha commentato a fine gara il tecnico ennese Luca Giummulè – dopo 3 settimana di sosta c’era il rischio che potevamo avere qualche problema per entrare mentalmente in clima partita. Ma invece i miei ragazzi sono entrati concentrati dal primo secondo mantenendola sino alla fine. Una prestazione che mi conforta per il prosieguo del torneo”.